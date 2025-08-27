Konak’ta Trafik Polisine Saldırı Gerçekleşti

İZMİR’DE POLİSE SALDIRI

İzmir’in Konak ilçesinde motosikletli trafik polisine tekme ve yumruklarla saldırı düzenleyen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak iki şüpheli ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Konak Eşrefpaşa’da meydana gelen olayda, trafik cezası kesildiği iddiasıyla motosikletli trafik polisini darbetmeye başlayan saldırgan, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle engellendi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine takviye polis ekiplerinin gelmesiyle M.B. (38), M.S. (54) ve E.S. (37) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.B. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.S. nöbetçi sulh ceza hakimince serbest bırakıldı. Ancak E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan, saldırının gerçekleştiği anlar çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, polis memurunun arkasını döndüğü sırada saldırganın yerden bir cisim alarak polise doğru yöneldiği ve ardından tekme ile yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.