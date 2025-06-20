Konak’ta Ü.Y. Tutuklandı, Cezaevine Gönderildi

FİRARI HÜKÜMLÜ GÖZALTINA ALINDI

İzmir’in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında Ü.Y. (28) isimli firari hükümlü durduruldu ve cezaevine gönderildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler, kimlik sorgulaması yaparken Ü.Y. isimli şahsı durdurdu.

SUÇUNUN CİDDİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, durdurdukları kişinin ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçuyla 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti. Hemen ardından, Ü.Y. gözaltına alındı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Polisteki işlemleri tamamlanan Ü.Y., adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirme sonucunda, tutuklanarak cezaevine gönderildi.