Konak’ta Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti

YANGIN ÇIKTI VE MÜDAHALE EDİLDİ

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan beş katlı metruk bir binada yangın çıktı. Olay, Kestelli Mahallesi’ndeki söz konusu binanın birinci katında bulunan çöp yığınında henüz belirlenemeyen bir sebepten kaynaklandı. Yangına ilişkin ihbarın yapılmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 3 arazöz, merdivenli araç, tonaj aracı ve çok sayıda personel hızla bölgeye gönderildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, yangın esnasında binada mahsur kalan iki vatandaşı başarılı bir şekilde kurtardı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ekiplerin hızlı müdahalesi büyük bir facianın önüne geçti.

ÖNEMLİ

Bursa’da Fener Alayı Coşkuyla Kutlandı

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi fener alayı düzenledi, Atatürk Heykeli'nden başlayan etkinlik Kültürpark'ta Göksel'in konseriyle tamamlandı.
Nevşehir’de Kaza, 5 Yaralı Var

Nevşehir'de bir otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucunda her iki araç sulama kanalına düştü. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçarak polise teslim oldu.

