Konca Kuriş: İslam’da Kadının Yerini Sorgulayan Aktivist

KADINLARIN İSLAM’DAKİ YERİNİ SORGULAYAN BİR FIGÜR

Kadınların İslam’daki rolünü sorgulayan ifadeleriyle öne çıkan Konca Kuriş, yaşamı boyunca hem destek hem de sert tepkilerle karşılaştı. “Konca Kuriş kimdir?” sorusu, onun yaşamı boyunca verdiği mücadele ve trajik tarzı ile oldukça ilgi çeken bir meseledir. Çağdaş İslam anlayışını savunan ve kadın hakları üzerine düşündürücü yorumlarıyla dikkat çeken Kuriş’in hikayesi, günümüzdeki önemini korumaktadır. Kuriş hakkında merak edilen birçok detay var. Şimdi Konca Kuriş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir, bunlara bakalım.

KONCA KURIŞ’IN HAYATI VE MÜCADELESİ

Konca Kuriş, 1961 yılında Mersin’de dünyaya geldi. 16 yaşındayken Orhan Kuriş ile evlenerek hayatını değiştirdi. Bu evlilikten 5 çocuk sahibi oldu. İslamiyet ile tanışması ise 1987 yılında kayınpederinin mensup olduğu Nakşibendi tarikatıyla oldu. Fakat zamanla Allah’a ulaşmanın yolunun tarikat ile olmayacağını savunarak Kur’ancılık akımını benimsedi. Nakşibendi Tarikatı, Nur Cemaati, Süleyman Efendi Cemaati, Hizbullah ve Yehova’nın Şahitleri gibi birçok cemaatle tebliğ amacıyla iletişim sağladı. Bununla birlikte, Hizbullah üyesi olmadığı her zaman dikkat çekti. İslamı çağın aklıyla yeniden yorumlama gerekliliğine inanıyordu. Örtülüydü, ancak Kuran’da başörtüsü zorunluluğu bulunmadığını savunuyordu. Ayrıca çok eşliliği eleştiriyor ve kadınlar ile erkeklerin birlikte namaz kılabileceğini ifade ediyordu. Bu radikal söylemleri nedeniyle tehditler almaya başladı.

Mersin’de Bağımsız Kadın Derneği’nde teyzesi Necla Genç ile çalıştı. Kur’an’ın dogmatik yorumlanmasını eleştirdiği için Hizbullah’ın hedefi haline geldi. 16 Temmuz 1998’de kaçırılan Kuriş, 35 gün boyunca Hizbullah üyelerinin işkencesine maruz kalmış ve ardından öldürülerek sorgulandığı evin bodrumuna gömülmüştür. İşkence seansları, katilleri tarafından kaydedilmiştir. Cesedi, 23 Ocak 2000 tarihinde Hizbullah evlerine düzenlenen operasyonlarda bulundu. Ön otopsi raporlarında, Kuriş’in 8-10 ay önce öldüğü belirlenmiştir. Türkiye Hizbullahı, Konca Kuriş’in kaçırılması, işkence edilmesi ve ölümü konusundaki sorumluluğu üstlenmiştir.