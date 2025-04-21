Konferansta Gelecek Hedefleri Belirtilmeli

KONFERANS HAFTADA YAPILDI

Trabzon Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi’nde “Beyin, Eğitim, İstikbal” konulu bir konferans düzenlendi. Okulun toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, konuşmacı olarak yer aldı. Aydın, öğrencilere gelecekteki hedeflerini belirleme konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Aynı zamanda, ailelerin çocuklarını temel bilimlere yönlendirmeleri gerektiğine de dikkat çekti.

BAŞARI HAYAL KURMAKTAN GEÇİYOR

Prof. Dr. Aydın, “Beyinde imkansız diye bir şey yok. Eğer hayal ediyorsanız başarırsınız. Ütopya sahibi olmak zorundasınız. Çocuğa neyi empoze ederseniz, çocuk odur. Çocuk hayalidir, hayali ne ise odur” şeklinde ifadelerde bulundu. Aydın, insanların hayata katkı sağlaması gerektiğinin altını çizerek, “Çünkü bizim bu aleme gelmemizin esas sebebi hayata katkı sağlamaktır. Hayata biz katkı sağlamıyorsak da hayata katkı sağlayacak evlatlar yetiştirmektir. Eğer hayata katkı sağlayacak evlatlar yetiştirirsek o zaman hayata katkı sağlamış oluruz” dedi.

KUR’AN VE BİLİMSEL BAĞLAR

Kur’an-ı Kerim’in insanlar için önemli işaretler barındırdığına değinen Aydın, ünlü bilim insanı Biruni’yi örnek gösterdi. Aydın, “Biruni der ki, ‘beni bilim adamı yapan Kur’an’daki ayettir.’ Ali İmran Suresi’nin 191. ayeti kuantum fiziğinin temeli. Biruni, 973’te doğmuş ve 1048’de vefat etmiştir. Bin yıl önce ciltlerce kitap yazmıştır” ifadelerini kullandı.