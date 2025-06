Konferansta Karadeniz Güvenliği Tartışıldı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ KONFERANS

İstanbul Üniversitesi, Büyük Sanat Vakfı iş birliğiyle “Savaş ve Barış’ın Gölgesinde Karadeniz Güvenliği: Şimdi ve Sonra” konulu bir konferans düzenledi. Konferansa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da katıldı. Bu etkinlikte bölgesel ve uluslararası güvenlik dinamikleri kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Konferansa, Romanya’nın eski Başbakanı Nicolae Ionel Ciuca ve Ukrayna’nın eski Savunma Bakanı Oleksii Reznikov gibi önemli isimler katılım sağladı. Konferansta, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Karadeniz güvenliği, İran-İsrail gerilimi ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları üzerinde duruldu.

DİKKATLE İLERLEME GEREKEN BİR DURUM

Konferans sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akar, Türkiye’nin ve dünya insanlarının güvenliği için çaba gösterdiklerini ifade etti. “Bir takım projeleri, bir takım bilgileri geliştirmek suretiyle icra makamına sunmak için heyet göstereceğiz. Çelişkili raporlar geliyor. Çelişkili bilgiler geliyor. Dikkatli olmamız lazım. İhtiyatlı davranmamız lazım” dedi. Akar, ani kararların yanlış sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, “Her zaman ihtiyatla yürütmek gerektiğini belirtmemiz gerekiyor” diye ekledi.

SAVUNMA VE GÜVENLİK Konusunda ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Akar, Türkiye’nin güvenliği açısından “Terörsüz Türkiye” hedefinin önemini belirtti. “Dış şartlara bakmaksızın, ülkemizin ve milletimizin savunmasını sağlamak için elimizden gelen bütün imkanları kullanmak zorundayız. Her an her şey olabilecek şekilde davranmalıyız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “86 milyon vatandaşımızın güvenliğini tehlikeye atamayız” dedi.

MONTRÖ’NÜN ÖNEMİNE VURGU

Karadeniz güvenliği konusunda ilk günden itibaren savaşın çıkmaması için çaba sarf ettiklerini belirten Akar, insani yardımlarda cömert davrandıklarını aktardı. Montrö Sözleşmesi’nin eksiksiz bir şekilde uygulanmasının önemine değinerek, “Eğer herhangi bir gevşeklik olsaydı, durum çok daha farklı olabilirdi” dedi. Türkiye’nin dirayetli duruşunun tüm Karadeniz ülkeleri için önemli bir barış katkısı sunduğunu vurguladı.