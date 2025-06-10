Kongo Cumhuriyeti İptal Etti Anlaşmayı

KONGO CUMHURİYETİ RUANDA İLE SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETTİ

Kongo Cumhuriyeti, 2022 yılında Ruanda ile imzalanan ve tarımsal yatırımlar için arazi tahsisini öngören sözleşmeyi, “yükümlülüklerin yerine getirilmemesi” sebebiyle iptal ediyor. Kongo Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı, Oyo bölgesinde yer alan 12 bin hektarlık arazinin 99 yıllığına tarımsal amaçlarla devrini içeren sözleşmenin feshedildiğini kamuoyuna duyurdu.

SÖZLEŞMENİN FESİH SEBEBİ

Yapılan açıklamada, “Söz konusu sözleşme, Ruanda tarafının yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle hükümet kararıyla iptal edilmiştir.” ifadeleri dikkat çekti. 2022’de gerçekleştirilen anlaşma çerçevesinde Ruanda, Kongo topraklarında mısır, pirinç ve soya gibi ürünlerin üretimini artırmayı ve tarımsal altyapı yatırımları yapmayı üstlenmişti.

Son dönemde Ruanda’nın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki M23 isyancı grubu ile ilişkilerinin gündeme gelmesi, bölgedeki pek çok ülke tarafından Ruanda’ya karşı bir dizi suçlamaların yöneltilmesine neden oldu. Bu suçlamalar, Ruanda’nın bölgesel krizleri tahrik etme potansiyeli ile ilgili endişeleri artırıyor.