Kongo Cumhuriyeti, Ruanda İle Anlaşmayı İptal Etti

KONGO CUMHURİYETİ RUANDA İLE YAPILAN SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETTİ

Kongo Cumhuriyeti, Ruanda ile 2022 senesinde imzalanan tarım yatırımları için arazi tahsisini kapsayan sözleşmeyi “yükümlülüklerin yerine getirilmemesi” sebebiyle iptal etti. Kongo Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ruanda ile yapılan ve Oyo bölgesindeki 12 bin hektar arazinin 99 yıllığına tarımsal kullanım için devrini öngören sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu sözleşme, Ruanda tarafının yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle hükümet kararıyla iptal edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

2022 yılında yapılan anlaşma sayesinde, Ruanda’nın Kongo topraklarında mısır, pirinç, soya gibi ürünlerin üretimini artırmayı ve tarımsal altyapı yatırımı yapmayı taahhüt ettiği biliniyordu. Ancak bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, sözleşmenin iptalinde etkili oldu.

Son dönemde Ruanda’nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki M23 isyancı grubu ile bağlantılı olduğu iddiaları nedeniyle, bölgedeki birçok ülkenin Ruanda’yı bölgesel kriz çıkarmakla suçladığı gözlemleniyor. Kongo Cumhuriyeti’nin bu durumu dikkate alarak Ruanda ile olan ilişkilerinde daha temkinli bir yaklaşım benimsediği anlaşılmakta.