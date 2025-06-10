Kongo Cumhuriyeti Sözleşmeyi İptal Etti

KONGO CUMHURİYETİ SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETTİ

Kongo Cumhuriyeti, 2022 yılında Ruanda ile imzalanan tarım yatırımları için arazi tahsisini öngören sözleşmeyi “yükümlülüklerin yerine getirilmemesi” sebebiyle iptal etti. Kongo Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı, Oyo bölgesindeki 12 bin hektarlık arazinin 99 yıllığına tarımsal kullanım için devrini öngören anlaşmanın feshedildiğini açıkladı.

SÖZLEŞMENİN İPTALİ HÜKÜMET KARARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Yapılan açıklamada, “Söz konusu sözleşme, Ruanda tarafının yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle hükümet kararıyla iptal edilmiştir.” denildi. 2022 yılındaki anlaşma ile Ruanda, Kongo topraklarında mısır, pirinç ve soya gibi tarımsal ürünlerin üretimini artırmayı ve tarımsal altyapı yatırımı yapmayı taahhüt etmişti.

Son zamanlarda Ruanda’nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki M23 isyancı grubu ile bağlantılı olduğu iddiaları nedeniyle birçok bölge ülkesi, Ruanda’yı bölgesel kriz yaratmakla suçluyor. Bu durum, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri de olumsuz etkiliyor.