Kongo’da 170 Çocuğa Cinsel Saldırı İddiası

ÇOCUK VE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET ARTIYOR

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), doğu Kongo’da silahlı grupların bir hafta içerisinde yüzlerce kadın ve çocuğa tecavüz ettiğini duyurdu. UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Ocak ayının son haftasında Goma’daki hastanelerde tedavi olmuş tecavüz vakalarının beş kat yükseldiğini belirtti. Sağlık yetkilileri, 27 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında 170’i çocuk olmak üzere toplamda 572 tecavüz vakası kaydedildiğini bildirdi. Bu rakam, 2024 yılı için haftalık ortalama 95 olarak kaydedilmişti. UNICEF, bu vakalardan M23 militanlarının ya da hükümet güçlerinin sorumlu olup olmadığını kesin olarak belirleyemediklerini açıkladı.

MAĞDUR YAŞAMALARI SÜRDÜRÜYOR

Russell, tecavüz vakalarını değerlendirirken, “mağdurlar, yaşadıklarını anlatmaktan korkuyor. Gerçek sayının çok daha yüksek olması muhtemel” ifadesini kullandı. Russell, “Bir anne, personelimize, en küçüğü sadece 12 yaşında olmak üzere altı kızının, yiyecek ararken silahlı adamlar tarafından sistematik şekilde tecavüze uğradığını anlattı” şeklinde bir açıklama yaptı. M23 sözcüsü, militan grubun tecavüz olaylarına karışmadığını iddia etti. Kongo hükümetinden ise henüz bir tepki gelmedi. UNICEF çalışanları, artan cinsel şiddet vakalarının mevcut krizi daha da derinleştirdiğini ve ABD’nin dış yardımları dondurma kararının, sahadaki personelin çabalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

DOĞU KONGO’DA ÇATIŞMA SÜRÜYOR

Son iki yılda doğu Kongo’daki çatışmalar, binlerce insanın ölümüne ve bir milyondan fazla insanın yerinden edilmesine neden oldu. Geçen hafta, Doğu ve Güney Afrika’daki ticaret bloklarının liderleri Tanzanya’nın Darüsselam kentinde bir zirvede bir araya geldi. Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ve Kenya Devlet Başkanı William Ruto’nun da katıldığı toplantıda, ateşkes çağrısında bulunuldu ve Kongo hükümeti ile M23 arasında doğrudan müzakerelerin yapılması önerildi. Ancak gözlemciler, M23’ün Goma’yı ele geçirmesinin ardından ateşkes ilan etmesine rağmen güney yönünde ilerlemeye devam ettiğini ve Bukavu’ya yaklaşık 30 kilometre kadar yaklaştığını rapor etti.