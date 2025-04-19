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Kongo’da Tekne Yangınında 148 Kişi

OLAYIN DETAYLARI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bir teknenin yanması sonucu 148 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Kuzeybatı Kongo Nehri’nde, motorlu ahşap bir tekne alev aldı. Yerel medya kaynaklarına göre, yaklaşık 500 yolcu taşıyan ‘HB Kongolo’ adlı tekne Matankumu limanından Bolomba’ya doğru hareket ettikten kısa bir süre sonra yangın çıktı.

KURBANLAR VE YARALILAR

Bu olayda aralarında kadınlar ve çocuklar da bulunan birçok yolcu, yüzme bilmedikleri için yaşamını yitirdi. Yangından kurtulan 100 kişi, geçici sığınma alanlarına yerleştirildi. Yaralananlar ise çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının, teknede yemek pişiren bir kadından kaynaklandığı ifade ediliyor.

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