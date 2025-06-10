Kongo, Ruanda Anlaşmasını İptal Etti

KONGO CUMHURİYETİ’NİN RUANDA İLE ANLAŞMASINI İPTALİ

Kongo Cumhuriyeti, Ruanda ile 2022’de imzalanan tarım yatırımları için arazi tahsisini içeren sözleşmeyi “yükümlülüklerin yerine getirilmemesi” nedeniyle iptal etti. Kongo Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Oyo bölgesindek 12 bin hektarlık arazinin 99 yıllığına tarımsal kullanım için devrini öngören sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.

SÖZLEŞMEDEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAMASI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, “Söz konusu sözleşme, Ruanda tarafının yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle hükümet kararıyla iptal edilmiştir.” denildi. 2022’de imzalanan anlaşma çerçevesinde, Ruanda’nın Kongo topraklarında mısır, pirinç ve soya gibi ürünlerin üretimini artırmayı ve tarımsal altyapı yatırımı yapmayı taahhüt ettiği belirtilmişti.

Son zamanlarda, Ruanda’nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki M23 isyancı grubu ile olan bağlantıları nedeniyle, bölgedeki pek çok ülke Ruanda’yı bölgesel kriz yaratmakla suçluyor. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerde daha fazla gerilime neden olabiliyor.