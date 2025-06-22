Kongre’den Eleştiri Geldi, Saldırı Yanlış

ABD’NİN İRAN’A SALDIRI KARARI TARTIŞMA YARATIYOR

ABD’nin, İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik hava saldırısı, Kongre üyeleri arasında ciddi eleştirilere neden oldu. The Hill gazetesinin haberine göre, Senatör Bernie Sanders, yaptığı bir konuşmada Başkan Trump’ın bu saldırı kararının “anayasaya son derece aykırı” olduğunu vurguladı. Sanders, “Hepinizin bildiği üzere ülkeyi savaşa götürecek tek varlık ABD Kongresidir. Başkan’ın böyle bir hakkı yok.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

KONGRE ÜYELERİNDEN FARKLI GÖRÜŞLER

Cumhuriyetçi Parti’den birçok Kongre üyesi, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson gibi, İran’a saldırı kararını desteklese de, eleştirenler de bulunuyor. Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının “anayasaya aykırı” olduğunu ifade etti. Diğer bir Temsilciler Meclisi üyesi Warren Davidson ise, Trump’ın kararının adil olsa da anayasaya uygun bir gerekçe bulmanın zor olduğunu belirtti.

TEMEL GEREKÇE KONGRE YETKİSİ

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Yassamin Ansari, X’teki paylaşımında, “Donald Trump, Kongre yetkilendirmesi olmadan ve başka bir sonsuz savaşa sürüklenme riskiyle İran’a karşı yasa dışı olarak askeri eylemde bulundu. Kongre’de Savaş Yetkileri Kararı için oy vermek üzere acil oturum çağrısı yapıyorum.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, Trump’ın kararının “kesinlikle ve açıkça azil için temel oluşturduğunu” belirtti ve savaş başlatma riskinin nesillerce ABD’yi etkileyebileceğini vurguladı.

DEMOKRATLARDAN SAVAŞ YETKİLERİ YASASI TEKLİFİ

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Don Beyer, Twitter’da yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın, Kongre yetkilendirmeden bizi İran’la savaş götürecek anayasal yetkisi yok ve Kongre bu yetkiyi vermedi.” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, Demokrat Senatör Tim Kaine, 16 Haziran’da ABD’nin, Kongre onayı olmadan İran ile askeri bir çatışmaya girmesini engellemeyi amaçlayan “Savaş Yetkileri Kararı” adlı bir tasarı sundu.