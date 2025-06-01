Kongre İmza Süreci Hızlandı

OLAĞANÜSTÜ SEÇİM İÇİN İMZA VERME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’de kongre üyeleri olağanüstü seçim için imza verme sürecini sürdürüyor. Eski başkan Aziz Yıldırım’ın adaylık koşulunu açıklamasının ardından, kongre üyelerinin topladığı imza sayısında kayda değer bir artış yaşandı. Sabah’ta yer alan bilgilere göre; Aziz Yıldırım’ın açıklamasından sonra, harekete geçen kongre üyeleri toplamda 12 binden fazla imza toplamayı başardı.

AZİZ YILDIRIM’IN KOŞULU VE İMZA SÜRECİ

Fenerbahçe’de kongre üyelerinin imza toplamaya devam etmesi bekleniyor ve bu hafta içinde Aziz Yıldırım’ın belirttiği şartın yerine geleceği belirtiliyor. Hatırlanacak olursa, Aziz Yıldırım birkaç gün önce yaptığı açıklamada adaylık için, Ali Koç’un seçildiği 16 bin 464 oydan bir fazla imza talep ettiğini duyurmuştu.