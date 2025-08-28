Kongre Üyeleri, İsrail’i Durdurması İçin Çağırdı

ABD KONGRESİ ÜYELERİNDEN İSRAİL’E TEPKİ

ABD Kongresindeki bazı üyeler, son zamanlarda İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı çıkarak, İsrail’den bu düşmanlıkları hemen durdurmasını istedi. Demokrat senatör Jeanne Shaheen, Cumhuriyetçi senatör Joni Ernst ve Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Joe Wilson, ortak bir açıklama yaparak bu duruma tepki gösterdi. Kongre üyeleri, “Suriye’nin 14 yılı aşkın bir süredir ülkeyi tüketen şiddet ve çatışmaları geride bırakıp başarıya ulaşması için bir şansa ihtiyacı var. Dün gece İsrail’in Suriye’ye düzenlediği istikrarı bozan saldırılar, bu hedefe ulaşmayı daha da zorlaştırıyor.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

SURİYE’YE YAPILAN YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI GEREKEN BİR KONU

Demokrat Shaheen, Cumhuriyetçi Ernst ve Wilson, kısa süre önce Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu ziyareti anımsatarak, Suriye’ye uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini savundular ve Şam yönetiminin istikrara ihtiyacı olduğuna dikkat çektiler. Kongre üyeleri, “İsrail’i bu fırsatı değerlendirmeye ve düşmanlıkları derhal durdurmaya çağırıyoruz, böylece Suriyeliler ve Özel Temsilci Tom Barrack’ın kaydettiği ilerleme devam edebilir. İran’ın etkisinden kurtulmak ve DEAŞ tehdidini kontrol altına almak için tek yol, istikrarlı ve güvenli bir Suriye’dir.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI ETKİLERİNİ DEVAM ETTİRİYOR

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, 27 Ağustos’ta Şam kırsalındaki Küsve bölgesine saldırı düzenleyerek 6 Suriye askerinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Saldırının ardından İsrail ordusu, Küsve bölgesindeki Mani Dağı’na yönelik çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi.