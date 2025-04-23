Kongre Üyeleri, Öztürk ve Halil’i Ziyaret Etti

GÖZALTI SÜRECİNE TEPKİLER

ABD’de gözaltında bulunan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk ve Filistinli aktivist Mahmud Halil’i ziyaret eden bazı Kongre üyeleri, bu gözaltıların “siyasi” olduğunu ifade ederek, bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını istedi. CNN’in haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Troy Carter, Jim McGovern, Ayanna Pressley ve Bennie Thompson ile Demokrat Senatör Ed Markey, gözaltındaki Öztürk ve Halil’i ziyaret ederek bulundukları yerin koşullarını inceledi. Kongre üyeleri, ziyaret sonrası açıklamada, görüştükleri kişilerin tıbbi yardım, yiyecek ve ibadet olanakları yetersizliğinden şikayetçi olduklarını aktardı. Temsilciler Meclisi Üyesi McGovern, bu kişilerin “siyasi” gerekçelerle gözaltına alındığını belirtti. Senatör Markey ise, “Öztürk ve Halil’in Louisiana’ya nakledilmelerinin sebebinin siyasi olduğu” vurgusunu yaptı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNDEN GÖZDAĞI

Markey, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Öztürk ve Halil üzerinden bir “örnek” yaratma yoluyla ifade özgürlüğünü engellemeye çalıştığını öne sürdü ve “Trump yönetimi altında Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), ülke genelindeki insanları alıp Louisiana’daki bu tür tesislere koyma yetkisi olduğunu düşünüyor” ifadelerini kullandı. Temsilciler Meclisi Üyesi Pressley ise, “Rümeysa Öztürk başarılı bir akademisyen ve Massachusetts toplumunun değerli bir üyesidir. Rümeysa gibi Mahmud Halil de hiçbir suç işlememiştir ve yalnızca ifade özgürlüğü hakkını kullandığı için Donald Trump tarafından hedef alınıyor” dedi. Kongre üyeleri, Öztürk ve Halil’in derhal serbest bırakılması gerektiğine vurgu yaptı.

RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTINA ALINMA SÜRECİ

Öztürk, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan bir öğrenci olarak, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftara giderken sokakta maskeli 6 Göçmenlik ve ICE görevlisi tarafından gözaltına alındı. 24 saat içinde önce Vermont’a, ardından da Louisiana’daki gözaltı merkezine götürüldü. Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatlarının acil başvurusu sonucunda Öztürk’ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurma emri verdi. 4 Nisan’da hazırladığı raporda ise Louisiana’da tutulan Öztürk’ün davasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu belirtti. Bu durumu gerekçe olarak gösteren Casper, Öztürk’ün 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde ICE yetkilileri tarafından Vermont’ta tutulduğunu ve henüz Louisiana’ya transfer edilmemiş olduğunu aktardı.

MAHMUD HALİL’İN GÖZALTINA ALINMASI

Filistinli aktivist Mahmud Halil, ABD’de yüksek lisans eğitimi aldığı Columbia Üniversitesi’ndeki protestolara öncülük ederken, 8 Mart’ta eşiyle giderken bina girişinde gözaltına alındı. Avukatı Amy Greer, Halil’in, “yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi” olarak ABD’de bulunduğunu ve eşinin ABD’li olmasına rağmen gözaltına alındığını, ayrıca Halil’in yeşil kartının iptal edildiğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Amerika’daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler” ifadesini kullandı. Halil’in avukatları, dava süreci sonrasında New York Bölge Mahkemesi’ne başvurmasına rağmen, mahkeme Halil’in sınır dışı edilmesine geçici bir engelleme kararı koydu. Halil’in daha sonra New Jersey’e götürülmesi nedeniyle dava New Jersey Bölge Mahkemesi’ne devredildi.