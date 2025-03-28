Kongrede Geniş Katılım ve Bilimsel İçerik

KONGRENİN ÖNE ÇIKAN TEMALARI

Türkiye genelinden pek çok üniversite öğrencisi, lisansüstü araştırmacılar ve akademisyenlerin katıldığı kongre, yüksek katılım oranıyla dikkat çekiyor. Kongrede, evrimsel biyoloji, epigenetik miras, yapay zeka destekli biyomedikal uygulamalar ve kanser biyolojisi gibi alanlarda geniş bir konu yelpazesi sunuldu. Katılımcılar, laboratuvarlarında geliştirdikleri son araştırma bulgularını Yeditepe Üniversitesi’nde paylaştı.

KALP HASTALIKLARI ÜZERİNE YENİ YAKLAŞIMLAR

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Naveed Akbar, kongredeki konuşmasında “Kalp krizi geçirdikten sonra vücut kendini onarmaya çalışır. Bu iyileşme sürecinde bağışıklık sisteminin nasıl davrandığını inceliyoruz” ifadelerini kullandı. Dr. Akbar, bağışıklık sisteminin, vücutta meydana gelen hasarların iyileşmesine nasıl katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca, diyabet hastalarının bağışıklık sisteminin kalp krizi gibi durumlara verdiği tepkileri araştırdıklarını belirterek, “Diyabet hastalarında bağışıklık sistemi farklı çalışabiliyor. Bu da kalp iyileşmesini etkileyebiliyor. Bu süreci daha iyi anlayarak kişiye özel tedaviler geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ BULUŞLAR

KU Leuven’dan Dr. Eleonora Leucci, kanserin ilaçlara nasıl direnç kazandığını araştırmasına dikkat çekiyor. Dr. Leucci, “Kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden gizlenmesinde bazı özel moleküllerin önemli rol oynadığını” belirtti. Cilt kanseri üzerine yaptığı çalışmalarda, ‘ROSALIND’ ve ‘LISRR’ moleküllerinin kanser hücrelerini görünmez hale getirdiğini dile getirdi. “Eğer bu yapıları hedef alabilirsek, kanseri saklandığı yerden çıkarabilir ve tedaviyi daha etkili hale getirebiliriz” dedi.

EVRİMSEL BİYOLOJİDE YENİ ARAŞTIRMALAR

Princeton Üniversitesi’nden Prof. Dr. Michael S. Levine, ‘Omurgalıların Kafası Nasıl Evrim Geçirdi?’ konulu sunumunda, basit canlılardan omurgalılara evrim sürecini anlattı. Genlerin bu süreçte nasıl çalıştığını özetleyen Prof. Dr. Levine, kafa içindeki sistemlerin evrimsel gelişimini genetik bilimle ilişkilendirdi. Ayrıca, Kyoto Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cantas Alev, yapay zeka ile embriyonik gelişim süreçlerini analiz etmekte olduklarını, bu sayede genlerin işleyişini ve hücreler arasındaki iletişimi gözlemlediklerini ifade etti.

EPİGENETİK ARAŞTIRMALARI

Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Dr. Eric Miska ise epigenetik mekanizmaların genlerin işleyişini nasıl etkilediğini anlatıyor. Dr. Miska, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin genetik yapıyı şekillendirdiğini dile getirdi. “Transpozon” adlı parçacıkların genler üzerindeki etkilerinden bahseden Dr. Miska, bu durumun hem yararlı hem de zararlı değişikliklere yol açabileceğini belirtti.

GENÇ ARAŞTIRMACILARIN BİR ARAYA GELMESİ

Genetik ve Biyomühendislik Kongresi, genç araştırmacıların dünya bilimiyle direkt temas kurmasına olanak sağladı. Katılımcılar, sunumlar haricinde atölye çalışmaları, soru-cevap oturumları ve birebir görüşmelerle bilim insanlarıyla doğrudan iletişim kurma fırsatı buldu.