Kongrede PKK’nın fesih kararı açıklandı

Kongrede Alınan Fesih Kararı

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrede, terör örgütü PKK’nın fesih kararı aldığı, bu kararı yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, örgütsel yapının sona erdirilmesi ve silahlı mücadele yönteminin durdurulmasına yönelik kararlar aktarıldı.

AK Partili Tayyar’dan Değerlendirmeler

Bu gelişmenin kamuoyunda geniş yankı uyandırması sonrasında, TGRT’de canlı yayına katılan AK Partili Şamil Tayyar, AK Parti’ye yakın kaynaklardan edindiği kulis bilgilerini paylaştı. Tayyar, çözüm sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanması halinde DEM Parti’nin, AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi’nin ardından Cumhur İttifakı’nın dördüncü bileşeni olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Tayyar’ın açıklamalarındaki önemli noktalar şöyle sıralandı: “Sürecin başarı katsayısına göre çok şey değişir. Başarılı olursa, siyasete yansıması farklı olur. Başarısızlıkla sonuçlanırsa farklı olur. Pozitif tarafından bakarsak, terör bitti ve PKK’nın fesih kararı her yönüyle uygulanırsa, YPG diye bir şey kalmazsa ve Türkiye bu terör belasından tümüyle kurtulursa, önümüzdeki 2 yılda böyle bir huzur tablosunda siyasi paradigmalar tamamen altüst olur.”

Siyasi Paradigmanın Değişimi

Tayyar, DEM Parti’nin Kandil’in değil, doğrudan İmralı’nın yönetiminde bir parti haline geleceğini belirtirken, Abdullah Öcalan’ın siyasetin içinde olmayacağını, ancak DEM’in yönetimini belirleme yetkisine sahip olacağını ifade etti. Ayrıca, Türk solu ile DEM arasında bir ayrışmanın başlayabileceğini düşündüğünü belirtti. Türk solunun, çözüm sürecine ilişkin en sert eleştirileri yaptığını dile getiren Tayyar, bu başarı ile birlikte DEM’in ulusal sol ile ilişkilerinin önemli ölçüde değişebileceğini söyledi. DEM, Türk solundan ayrılarak kendi özgün partis haline geleceğini ve İmralı’nın elindeki iplerin tamamen DEM’e geçeceğini vurguladı.

Yeni Siyasi İşbirlikleri ve CHP’nin Durumu

Çözüm sürecinin başarıya ulaşması durumunda, Cumhur İttifakı’nın yeni bir bileşeni olma olasılığının yüksek olduğuna dikkat çeken Tayyar, şu ana kadar çözüm sürecinin herhangi bir aşamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresi ve anayasa değişikliği konularının gündeme gelmediğini belirtti. “Bu çözüm süreci başarıya ulaşır, DEM Parti de Cumhur İttifakı’nın bir bileşeni haline gelirse, kuşkusuz belli konularda bir işbirliği ve siyasi ortaklık söz konusu olabilir” dedi. Bu durumun CHP’nin gelecekteki siyasi projeksiyonunu tamamen değiştirebileceğini de sözlerine ekledi.

Tayyar, DEM’in pozisyon değiştirmesi halinde CHP’nin yeni partnerler aramak zorunda kalacağını, zira DEM olmadan seçimlerde başarı elde etme ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti. Bu sonucun, CHPl’nin yeniden siyasi stratejiler geliştirmeye yöneltebileceğini düşünüyor. Ayrıca çözüm sürecinin nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, milliyetçi bir cephenin oluşacağını savundu. İYİ Parti, Zafer Partisi ve diğer partilerin milliyetçi muhafazakâr bir ittifak oluşturabileceğine dikkat çekti.