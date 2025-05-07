Konklav Bugün Başlıyor, Kardinaller Toplanıyor

KATLİK KİLİSESİ’NDE PAPA SEÇİMİ BAŞLIYOR

Vatikan’da, Katolik Kilisesi’nin yeni papasını belirlemek üzere seçim süreci (Konklav) bugün başlıyor. Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un 21 Nisan’da vefat etmesinin ardından dünya genelindeki 1,4 milyar Katolik’in gözü papalık seçiminde. Katolik Kilisesi’nin 220 kardinalinin yer aldığı seçim için, aralarında seçici 133 kardinalin de bulunduğu grup, bu sabah Aziz Petrus Bazilikası’nda geleneksel Konklav öncesi ayininde toplandı. Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re, burada yaptığı konuşmada, Papa seçiminin yalnızca insanların yer değiştirmesi olmadığını, Hz. İsa’nın havarisi Aziz Petrus’un halefinin seçileceğini dile getirdi. Kardinal Re, “Bugünün dünyası, insanın birlikte yaşamasını sağlayan temel insani ve ruhani değerleri koruması adına Kilise’den çok şey bekliyor.” dedi.

KONKLAV’DA İLK OTURUM BUGÜN YAPILACAK

Bugün yerel saatle 15.00 itibarıyla Vatikan genelinde cep telefonları erişime kapatılacak ve ardından seçici 133 kardinal, Sistine Şapeli’nde yerel saatle 16.30’da (TSİ 17.30) ilk oturum için bir araya gelecek. Hristiyan ilahileri eşliğinde sistine şapelinde girecek olan kardinaller, burada öncelikle yemin edecekler. Sonrasında “Extra Omnes” yani Latince “işi olmayanlar çıksın” anlamında bir komut verilecek ve kardinaller dış dünyayla bağlantılarını tamamen keserek, burada kapalı bir şekilde kalacaklar. Konklav’da oturumlara, Papa Franciscus döneminde Vatikan Devlet Sekreterliği görevini yürüten İtalyan Kardinal Pietro Parolin başkanlık edecek. Ayrıca, Vatikan’daki Konklav’ı takip etmek için 5 bin 300’den fazla gazetecinin akreditasyon yaptırdığı ve güvenlik önlemleri kapsamında Şapel’in çevresine elektronik sinyal bozucular yerleştirileceği öğrenildi.

Kilise hukukuna göre, Konklav’daki oylamada üçte iki çoğunluğu yani 89 oy alan kardinal, görevi kabul etmesi durumunda Katoliklerin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olacak. Konklav süresince, yeni papanın seçilip seçilmediği Sistine Şapeli’nin bacasına bakılarak anlaşılacak. Bugün 133 kardinal Sistine Şapeli’nde tek oylama yapacak. Eğer bu oturumda bir papa seçilemezse, 133 kardinalin yarından itibaren sabah ve öğleden sonraları ikişer olmak üzere, günde 4 oylama yapması planlanıyor. Oylamalar sonucunda papa seçilememesi durumunda, kardinallerin oy pusulalarının yakılmasıyla şapelin bacasından “siyah” duman çıkacak ve dünyaya bir papanın seçilemediği bildirilecek. Sabahki oylamalardan sonuç çıkmaması halinde öğle saatlerinde bir kez, akşamki oylamalardan sonra yine bir kez daha siyah duman çıkacak. Eğer bir papa seçilirse, kardinallerin oy pusulaları yakılıp Sistine Şapeli’nin bacasından beyaz duman çıkacak ve bu durumda dünyaya yeni papanın seçildiği bildirilecek. Aynı anda, yeni papa, şapelin “Ağlama Odası” olarak bilinen özel odasına alınacak ve burada kendisi için hazırlanan papalık kıyafetlerini giyecek. Beyaz dumanın çıkmasını takip eden bir saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından dünyaya tanıtılacak. Yeni papayı, “Protodiacono” unvanına sahip Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince “Habemus Papam (Bir papamız var)” diyerek takdim edecek. 2013 yılındaki son Konklav’da Papa Franciscus, 2. günün 5. tur oylamasında seçilmişti. 2005’te gerçekleştirilen Konklav da 2. günde 4. tur oylamada sonuçlanmış ve Papa 16. Benediktus seçilmişti.