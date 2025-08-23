Konkordato Artık Yeniden Yapılandırma Aracı

KONKORDATO SİSTEMİ YENİDEN YAPILANDIRILMAK İÇİN DÖNÜŞÜYOR

Ekonomik zorluk yaşayan firmaların borçlarını belirli bir plan çerçevesinde geri ödemesine olanak tanıyan konkordato sistemi, yeni öneri ile daha işlevsel bir borç yapılandırma mekanizmasına dönüşüyor. Avukat Ege Demiralp, bu düzenlemenin konkordatoyu “zaman kazanma aracı olmaktan çıkarıp gerçek bir yeniden yapılandırma mekanizması haline dönüştürmeyi” hedeflediğini belirtiyor.

ALACAKLILARIN KATILIMI ARTACAK

Yeni düzenlemenin merkez noktası alacaklıların korunması. Av. Demiralp, bundan sonraki süreçte alacaklıların konkordato sürecinde daha çok söz hakkına sahip olacağını ifade ediyor. Bu durum, hem borçlu şirketlerin ticari faaliyetlerinin devam etmesine hem de alacaklıların hak kayıplarının engellenmesine olanak tanıyacak.

KOMİSERLERİN DENETİMİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Bu taslak ile konkordato komiserlerinin yetki alanları genişletiliyor. Mali tablolar daha sık incelenecek ve komiserler mali açıdan denetlenecek. Görev ihmali veya tarafsızlık ilkesine aykırı davranışlarda bulunan komiserler için daha ciddi yaptırımlar uygulanacak.

KÖTÜYE KULLANIM VE ŞEFFAFLIK ARTACAK

Yeni düzenleme, borçluların malvarlıklarını kötüye kullanmalarını önlemeye yönelik etkili denetim araçları sunuyor. Demiralp, “Bu sayede konkordato artık sadece zaman kazandıran bir yöntem olmayacak, şeffaf ve güvenilir bir yeniden yapılandırma süreci haline gelecek” diyor.

İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER

Prof. Dr. Selçuk Öztek başkanlığındaki Bilim Kurulu tarafından hazırlanan taslak, İcra ve İflas Kanunu’nda da geniş kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Bu adım, Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde konkordato sürecinin daha etkin ve güvenilir hale getirilmesini hedefliyor.