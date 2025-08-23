Konkordato Dönemi Sona Eriyor: Yenilikler Geliyor

KONKORDATO SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Ekonomik zorluk yaşayan firmaların borçlarının belirli bir plan dahilinde ödenmesini sağlayan konkordato sistemi, yeni hazırlanan yasa ile birlikte daha işlevsel bir borç yapılandırma mekanizması haline geliyor. Avukat Ege Demiralp, bu düzenlemenin konkordatoyu “zaman kazanma aracından çıkarıp gerçek bir yeniden yapılandırma mekanizmasına dönüştürmeyi” hedeflediğini ifade ediyor.

ALACAKLILARIN KATILIMI ARTACAK

Yeni düzenlemenin temel noktalarından biri, alacaklıların korunmasına odaklanıyor. Av. Demiralp, bundan sonra alacaklıların konkordato sürecinde daha fazla söz hakkına sahip olacağını belirtiyor. Bu gelişmeler, borçlu şirketlerin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesini ve alacaklıların hak kayıplarının önlenmesini sağlayacak.

DENETİM GÜÇLENDİRİLİYOR

Taslak ile birlikte konkordato komiserlerinin yetki alanı genişletiliyor. Mali tabloların daha sık inceleneceği ve komiserlerin mali açıdan da denetleneceği ifade ediliyor. Görev ihmalinde ya da tarafsızlığı zedeleyen tutumlarda bulunan komiserler için daha sert yaptırımlar getiriliyor.

ŞEFFAFLIK VE GÜVEN ARTACAK

Yeni düzenleme ile birlikte borçluların mal varlıklarını kötüye kullanmalarını önleyecek etkili denetim araçları sağlanıyor. Demiralp, “Bu sayede konkordato artık sadece zaman kazandıran bir yöntem olmaktan çıkacak, şeffaf ve güvenilir bir yeniden yapılandırma süreci haline gelecek” diyor.

Prof. Dr. Selçuk Öztek başkanlığındaki Bilim Kurulu tarafından hazırlanan taslak, İcra ve İflas Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Bu adım, Yargı Reformu Stratejisi çerçevesinde konkordato sürecinin daha etkin ve güvenilir hale getirilmesi amacı taşıyor.