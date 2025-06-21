Konkordato İlan Eden Firmalar Artmaya Başladı

TÜRKİYE’DE KONKORDATO İLANLARI ARTIYOR

Son günlerde Türkiye genelinde konkordato ilan eden firmaların sayısı artıyor. Bu kapsamda en son konkordato ilan eden şirketlerden biri de 250’den fazla şubesi bulunan Ekrem Coşkun Döner oldu. Şirket, yaşadığı mali zorluklar nedeniyle Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Ayrıca, konkordato komiserinin atanmasına karar verildi. Ekrem Coşkun Döner’in ortaklarının taşınır ve taşınmaz mallarının devri ise yasaklandı. Konkordato başvurusunun bir sonraki duruşması ise 17 Eylül 2025 Çarşamba günü görülecek.

ŞİRKETİN TARİHÇESİ VEHİZMET ANLAYIŞI

Ekrem Coşkun Döner, 2013 yılında Ekrem Coşkun tarafından kuruldu. “Halkın markası halkın yanında” sloganıyla yola çıkan şirket, Türkiye genelinde 250’nin üzerinde şubesi ile hizmet vermeye devam ediyor. Konkordato, borçlarını ödeyemeyen bir borçlunun (genellikle bir şirketin), alacaklıları ile mahkeme gözetiminde anlaşma yaparak borçlarını yeniden yapılandırmasını ifade ediyor. Türk Ticaret Kanunu’na göre, konkordato ilan eden borçlu, iflas etmekten kurtulmayı amaçlıyor.