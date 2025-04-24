Konser, Şef Atay Bağcı Yönetti

GÖSTERİYE DİREKTÖRÜN YÖNLENDİĞİ KONSER

BUÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, konser şefliğini Atay Bağcı üstlendi. Gecede, çocuk solistler Arın Çalgan (piyano), Elif Aybüke Kılıç (viyola), Mira Kanalcı (piyano) ve Meyra Çagraoğlu (keman) dikkat çekici performanslar sergiledi. Ayrıca, BUÜ Devlet Konservatuvarı Çocuk Korosu da etkinliğe katıldı ve dinleyicilerden tam not aldı.

ÇOCUK ŞARKILARIYLA RENGE DOLU BİR GECE

Konserde çocuklara yönelik şarkılardan oluşan kapsamlı bir repertuvar, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Müzik tutkunları, bu eğlenceli ve duygusal performanslar sayesinde gece boyunca keyifli anlar yaşadı.