Konser “Yaz Seninle Güzel” Etkisiyle Gerçekleşti

KONSER ETKİNLİĞİNE BÜYÜK İLGİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Yaz Seninle Güzel” temasıyla yeni bir konser etkinliği düzenledi. Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, etkinlik serisinin üçüncü konuk sanatçısı Elif Kayacan, Millet Bahçesi’nde sahne aldı. Yaz konserlerinin dördüncüsü ise 22 Haziran’da, Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası sonrasında Ayçiçek Bisiklet Vadisi’nde yapılacak. Bu etkinlikte şarkıcı İlyas Yalçıntaş konser verecek.

METROBÜS HATTINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), metrobüs hattının altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. SASKİ’den alınan bilgilere göre, üstyapı çalışmaları ile conectli olarak yürütülen altyapı çalışmaları çerçevesinde güzergah boyunca 13 kilometre kanalizasyon, 5 kilometre yağmur suyu ve 4 bin metre içme suyu hattı inşa ediliyor. 19,5 kilometrelik metrobüs güzergahındaki altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Projenin 10 gün içinde bitirilmesi planlanıyor ve 79 kişilik bir ekip 11 farklı noktada bu projede aktif olarak görev alıyor.

MEDYA PLAZASI AÇILIŞINA KATILIM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel medya kuruluşunun plaza açılışına katıldı. Yavuz, burada yaptığı konuşmada, ilin son yıllarda gelişimine devam ettiğini belirtirken, “Önemli icraatların ve işlerin gerçekleştirildiğini” ifade etti. Cumhur İttifakı’nın güçlü bir aile olduğunu dile getiren Yavuz, “Bize de hangi noktada ne düşerse onu yapmanın gayreti içerisindeyiz. Türkiye’miz ve Sakarya’mız çok güzelleşti ve değişti. Daha da değişmesi, güzelleşmesi ve iyileşmesi için var gücümüzle daha da çalışmamız gerekiyor. Medyanın da bize katkısı olağanüstü fazla oluyor.” dedi. Ayrıca, açılışı yapılan medya kuruluşunun önünün açık olduğu ve Sakarya’ya katkılarının önemli olacağını belirtti.