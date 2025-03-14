Konsey Toplantısı Ankara’da Gerçekleşti

TOPLANTIDA İLETİLEN TALEPLER

TOBB Ticaret Odaları Konsey Üyesi ve Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, Ankara’da düzenlenen Ticaret Odaları Konsey Toplantısı’na katıldı. Bu toplantıda, oda üyelerinin sorunları ve talepleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a aktarıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliği yaptığı toplantıya, Bakan Işıkhan’ın yanı sıra SGK Başkanı Dr. Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk ile bakanlık bürokratları katıldı. Burada, reel sektörde yaşanan sorunlar, talepler ve çözüm önerileri Bakan Işıkhan ve bakanlık yetkililerine iletildi.

BAŞKAN AYHAN’IN AÇIKLAMALARI

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Ayhan; “Ticaret Odaları Konseyi olarak Bakanımıza üyelerimizin iş hayatında yaşamakta olduğu sorun ve talepleri aktardık. İşveren üzerindeki sigorta primi, kıdem ve ihbar tazminatı, işsizlik sigortası gibi istihdam ve vergi yükünün azaltılması, öncelikli talebimizdi. Ayrıca, geçmiş dönem kurum borçlarına yapılandırma getirilmesi, SGK borç tecil ve taksitlendirmelerinde teminat isteme bedelinin yükseltilmesi konusundaki taleplerimizi de ilettik. Kredi kartı ile yapılan SGK prim ödemelerindeki komisyonun kaldırılması ve özel banka kredi kartlarının da kabul edilmesi gerektiği yönünde talepte bulunduk.” şeklinde ifade etti.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ ÜZERİNE TALEPLER

Ayhan, düzenli işveren prim ödemelerinde yüzde 4’e düşürülen indirim oranının yüzde 10’a çıkarılmasını ve işverenlerin düzenli ödemeye teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, çalışan maaş hacizlerinde işveren sorumluluğunun ortadan kaldırılması, SGK’ya verilen belgelerde ıslak imza zorunluluğunun kaldırılması ve dijital dilekçe uygulamasına geçilmesi talepleri de gündeme geldi. Meslek liselerinin teşvik edilmesi ve meslek lisesi öğrencilerine staj süresince ücret desteği verilmesi konuları da ele alınan maddeler arasındaydı. Ayhan, turizm sektöründeki istihdam teşviklerinden yararlanamadıklarını belirterek, bu nedenle istihdam programlarında 6 ay olan zorunlu çalışma süresinin kısaltılmasını da talep ettiklerini ifade etti. “Umuyorum en kısa sürede bu taleplerimizin karşılığını alırız” diyen Ayhan, çözüm sürecine dair umutlu olduğunu belirtti.