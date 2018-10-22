Konsolosluğa ait araç bulundu

İstanbul Sultangazi’de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na ait Mercedes marka aracın bulunduğu öğrenildi. Kaşıkçı ile ilgili araçta inceleme yapılacağı açıklandı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

DHA’nın haberine göre Kaşıkçı’nın kaybolduğu günlerde Sultangazi’de bir otoparka bırakılan bir Mercedes marka araç bulundu.

Başkonsoloslukta görevli Türk sürücünün, Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından birkaç gün sonra otoparka bıraktığı diplomatik plakalı araçta polisin inceleme yapacağı belirtildi.

TRT