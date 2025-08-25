Haberler

Kontenjanların Yüzde 99’u Dolu. YÖK Başkanı Açıklama Yaptı

KONTENJAN DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2025-YKS sonuçlarına dair sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Özvar, “Sevgili adaylarımız, 2025-YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM’nin ‘https://ykssonuc.osym.gov.tr’ internet adresinden öğrenebilirsiniz.” ifadelerini kullandı. Özvar, devlete ait üniversitelerde toplam kontenjanların yüzde 99’unun dolduğunu, ön lisans kontenjanlarının ise tamamen kapandığını belirtti.

BASARI SIRALARI VE PROGRAM DOLULUĞU

Devlet üniversiteleri için başarı sırası barajı olan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının tamamının dolduğunu vurgulayan Özvar, mühendislik programlarında doluluk oranının yüzde 97’yi aştığını, öğretmenlik programlarında ise doluluk oranının yüzde 95’e ulaştığını açıkladı. Özvar, yükseköğretim sistemindeki istihdam odaklı dönüşüm çerçevesinde hayata geçirilen yapay zeka, yeşil dönüşüm ve sağlık ile tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara büyük ilgi gösterildiğini belirtti.

Bu yıl ilk kez açılan 3’ü lisans, 24’ü ön lisans olmak üzere toplam 27 programın tamamında kontenjanların dolduğunu ifade eden Özvar, tüm gençleri tebrik etti ve sonuçların hayırlı olmasını diledi.

Tufanbeyli’de Otomobil Yangını Söz Konusu

Tufanbeyli'de bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, araçta zarar meydana getirdi.
Van Erciş Yolu’nda Minibüs Takla Attı

Van Erciş karayolunda bir minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri gönderildi.

