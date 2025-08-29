Haberler

Konteyner Dükkanlar Hızla Kurulacak

DEPREM SONRASI ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında iş yerlerinde hasar gören ve yıkılan esnafa yönelik olarak AFAD tarafından konteyner dükkan kurulumu başlatılıyor. Balıkesir Valiliği ve Sındırgı Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda, AFAD’ın liderliğinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi iş birliği ile yürütülen bu çalışmalar sayesinde ilçede geçici bir çarşı oluşturulacak.

GEÇİCİ ÇARŞI KURULUYOR

Yıkılan binaların bulunduğu alanlar ve otogar bölgesine toplamda 16 konteynerden oluşan geçici “AFAD çarşısı” kurulacak. Ayrıca Sındırgı Belediyesi, Akpınar Yaşam Merkezi içinde esnaf için dükkan bölümleri hazırlayacak. Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve AFAD Balıkesir İl Müdürü Osman Atsız, bu kurulum alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Koyuncu, “En kısa sürede konteyner dükkanların kurulumunu tamamlayarak esnafımıza teslim edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

