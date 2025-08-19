Haberler

Konteyner Evler Hazırlanıyor, İhtiyaç Temin Ediliyor

ORMAN YANGINI SONRASI KONTENYER EV HAZIRLIĞI

Mersin’de 13 Ağustos’ta ortaya çıkan orman yangını, 3’üncü gününde kontrol altına alındı. Bu yangın sonrası, Balandız, Çadırlı, Kırtıl ve İmamuşağı mahallelerinde evleri zarar gören vatandaşlar için konteyner evler hazırlanıyor. Mersin Valiliği’nin talebi doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından konteyner evler gönderildi.

KONTEYNERLER İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün belirlemeleri çerçevesinde, bu konteyner evler Kırtıl, Balandız (Gümüşlü), Çadırlı ve İmamuşağı mahallelerinde vatandaşların kullanımına sunuluyor. Kurulum çalışmaları devam eden konteyner evlerin dağılımı, Kırtıl Mahallesi’nde 9, İmamuşağı Mahallesi’nde 8, Çadırlı Mahallesi’nde 4 ve Balandız Mahallesi’nde 2 olmak üzere toplamda 23 olmakta.

İHTİYAÇ MALZEMELERİYLE DONATILDI

Bu konteynerlerde, vatandaşların günlük yaşamını sürdürebilmesi için klima, mini buzdolabı, elektrikli ocak, mutfak seti, ikili ranza, battaniye, yatak, yastık ve çarşaf seti gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

