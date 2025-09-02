Konteyner Kentten Çıkmak Zor

KONTEYNER KENTTEN ÇIKMA TEBLİĞİ

Kadirli ilçesinde, hak sahibi olmayan depremzedelere, 31 Ağustos tarihinde konteyner kenti boşaltmaları için tebligat gönderildi. Depremzedeler arasında yer alan Zeynep Gökciler, gidecek yeri olmadığını belirtti. Gökciler, “Ben yalnız bir dul kadınım. Rahatsızım. Çocuklarım da var herkes evli barklı, bir oğlum var o da hapiste. Bana bakan eden yok, ben nereye gideyim? Konteyner kentten de çıkaracaklar” ifadelerini kullandı.

YARDIM BEKLENTİSİ

Zeynep Gökciler, 62 yaşında ve gidecek yeri kalmamış durumda. 25 yıl önce eşini kanserden kaybeden Gökciler, yetkililerden yardım bekliyor. “Kahramanmaraş depreminde evim yıkıldı. Hak sahibi değilim, ben konteyner kentten de çıkıyorum. Kimsem yok, bana bakan yok. Ben yalnız bir dul kadınım. Rahatsızım. Çocuklarım da var, herkes evli barklı, bir oğlum var o da hapiste. Bana bakan eden yok, ben nereye gideyim?” diye konuştu.

GELECEK ENDİŞESİ

“Çalışamam, hastayım ben, bayılma var. Param yok, iki ayda bir dulluk maaşı iki bin lira alıyorum. Onu da kiraya mı vereyim? Ben kendim mi yiyeyim? Hapisteki oğluma mı göndereyim? Bana bir iki oda yaptırsalar buraya, yerime bir de mutfak, bir banyo olsa bana yeter, kafama altına sokarım” şeklinde düşüncelerini dile getiren Gökciler, yaşadığı zorlukları aktardı.