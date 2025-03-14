Konteyner Yangını Kızılelma’da Maddi Hasar Verdi

DEPREMZEDE AİLENİN KONTEYNERİ YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

Hatay’da bir depremzede ailenin yaşadığı konteyner yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. Yangın, Kırıkhan ilçesinde yer alan Kızılelma geçici yaşam merkezinde meydana geldi. Depremzede ailenin kaldığı konteyner, alevlere kapıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın bildirilmesi üzerine hemen bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, alevleri etkili bir şekilde kontrol ederek yangının çevredeki diğer konteynerlere sıçramasını önledi. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı; ancak konteyner kullanılmaz hale geldi.