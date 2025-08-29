Haberler

Konteyner Yangınında 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUK

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen yangında, 3 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, Kıllı Mahallesi’nde bulunan bir konteynerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve alevlere müdahale edilerek söndürüldü.

İTFAYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın söndürüldükten sonra, vatandaşların içeride bir çocuğun bulunduğunu belirtmesi üzerine itfaiye ekipleri konteynere girdi. Ekipler, 3 yaşındaki Muhammed Ali Yıldız’ı ağır yaralı bir şekilde dışarı çıkardı. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen, Muhammed Ali Yıldız olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Antrenmanını Tamamladı, Singo Yer Aldı

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarını sonlandırdı. Wilfried Singo, takımla ilk antrenmanına katıldı.
Haberler

Beşiktaş, Alanyaspor’a Hazırlanıyor

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor karşısında oynayacağı maç için hazırlıklara başladı ve yeni transfer Tiago Djalo da antrenmana katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.