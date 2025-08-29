Konteyner Yangınında 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUK

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen yangında, 3 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, Kıllı Mahallesi’nde bulunan bir konteynerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve alevlere müdahale edilerek söndürüldü.

İTFAYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın söndürüldükten sonra, vatandaşların içeride bir çocuğun bulunduğunu belirtmesi üzerine itfaiye ekipleri konteynere girdi. Ekipler, 3 yaşındaki Muhammed Ali Yıldız’ı ağır yaralı bir şekilde dışarı çıkardı. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen, Muhammed Ali Yıldız olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.