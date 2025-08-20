Haberler

Konteynerde Yangın, Kimse Yoktu

OSMANİYE’DE YANGIN PANİĞİ

Osmaniye’de deprem konutlarında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın, paniğe neden olurken, konteynerin içinin boş olması facianın önüne geçti. Olay, Kadirli ilçesi Mezretli köyünde gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Dumanların hızla yayılması üzerine çevreden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Yangın kısa zamanda büyüyerek konteyneri sararken, içerde kimsenin bulunmaması, olası bir kazanın önlenmesine yardımcı oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Berra, Kreşte Boğulma Tehlikesi Yaşadı

İnegöl'deki bir özel kreşteki yüzme etkinliği sırasında boğulma tehlikesi yaşayan 4 yaşındaki Berra, 7 gün süren tedavi sonrası yaşamını yitirdi. Cenazesi duygusal anlarla defnedildi.
Çanakkale Yangını Kontrol Altında Alındı

Gelibolu'daki yangın, üçüncü günde kontrol altına alındı. Kumköy'deki ceviz bahçesi, sahibi tarafından yapılan temizlik sayesinde yangından etkilenmedi.

