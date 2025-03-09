Haberler

Kontrol Kaybedilen Cip Takla Attı: 4 Yaralı

KAZA ANINDA YARALANANLAR OLDU

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan cipte 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Çalkara köyü yakınlarında gerçekleşti. Amasya’dan Erbaa’ya giden O.Ş. (19) yönetimindeki 60 BB 285 plakalı Chery marka cip, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, sürücü O.Ş. ile araçta bulunan B.K., S.K.N. (17) ve D.N.İ. (17) yaralı duruma düştü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Erbaa ve Taşova Devlet Hastanelerine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hatay’da Tırla Çarpışan Motosiklet Kazası

Kırıkhan'da bir tırla çarpışan motosiklet kazasında iki genç, 19 yaşındaki Atilla Kafas ve 18 yaşındaki Halit Helvacı, yaşamını yitirdi. Jandarma soruşturma başlattı.
Haberler

Edirne’de Kadın Sürücülere Karanfil Hediye Edildi

Edirne'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan trafik denetiminde kadın sürücülere karanfil verildi. Sürücüler, bu nazik jest için polislere teşekkür etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.