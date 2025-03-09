Kontrol Kaybedilen Cip Takla Attı: 4 Yaralı

KAZA ANINDA YARALANANLAR OLDU

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan cipte 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Çalkara köyü yakınlarında gerçekleşti. Amasya’dan Erbaa’ya giden O.Ş. (19) yönetimindeki 60 BB 285 plakalı Chery marka cip, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, sürücü O.Ş. ile araçta bulunan B.K., S.K.N. (17) ve D.N.İ. (17) yaralı duruma düştü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Erbaa ve Taşova Devlet Hastanelerine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı.