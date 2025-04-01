Kontrolden Çıkan Araç 4 Kişiyi Yaraladı

OTOMOBİL REFE GİRİYOR

Afyonkarahisar’da meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolünü kaybeden otomobil yol kenarındaki refüje girdi ve bu kazada 4 kişi yaralandı. Olay, Bayat ilçesinde yaşandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Edinilen bilgilere göre, N.C. yönetimindeki 10 ARH 905 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kazada sürücü N.C. ile beraber M.C., S.C. (5) ve S.C. (12) yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sonrası, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.