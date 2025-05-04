Kontrolden Çıkan Araç Aydınlatma Direğine Çarptı

KAZA SAAT 10.00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen bir trafik kazasında bir kişi ağır yaralanırken, bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İhsaniye Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

ARAÇ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Polat Can P. yönetimindeki 45 ABM 250 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan yolcu İrem T. ağır yaralanırken, sürücü Polat Can P. ise hafif yaralı durumda kazayı atlattı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALEDE BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.