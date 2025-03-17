Kontrolden Çıkan Araç Bahçeye Devrildi

Kazada Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Devrildi

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil bir evin bahçesine devrildi. Olayda bir kişi yaralandı.

Olay Yerinde Müdahale

Kaza, Şehit Bekir Ferhat Kaya Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 06 MHE 25 plakalı otomobil, Deve Bağırtan mevkiinde rampa yukarı tırmanırken kontrolünü kaybetti ve bir evin bahçesine devrildi. Kaza sonucunda sürücü yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan B.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Yaralı yolcu, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazanın İncelenmesi Devam Ediyor

Trafik ekipleri, kaza alanında detaylı bir inceleme yaptıktan sonra devrilen otomobili otoparka çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.