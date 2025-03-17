Haberler

Kontrolden Çıkan Araç Bahçeye Devrildi

Kazada Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Devrildi

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil bir evin bahçesine devrildi. Olayda bir kişi yaralandı.

Olay Yerinde Müdahale

Kaza, Şehit Bekir Ferhat Kaya Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 06 MHE 25 plakalı otomobil, Deve Bağırtan mevkiinde rampa yukarı tırmanırken kontrolünü kaybetti ve bir evin bahçesine devrildi. Kaza sonucunda sürücü yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan B.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Yaralı yolcu, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazanın İncelenmesi Devam Ediyor

Trafik ekipleri, kaza alanında detaylı bir inceleme yaptıktan sonra devrilen otomobili otoparka çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

App Store Erişim Sorunları Yaşanıyor Mu?

17 Mart’ta App Store kullanıcıları erişim sorunları bildirdi. Downdetector verilerine göre, hizmetin çöktüğüne dair iddialar ortaya çıktı, ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Haberler

Cenevre’de Gayriresmi Kıbrıs Toplantısı Başladı

Cenevre'de başlayan genişletilmiş Kıbrıs toplantısında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Türkiye, KKTC, GKRY, Yunanistan ve İngiltere temsilcileri bir araya geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.