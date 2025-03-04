Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı

KAZA ANINDA ALEVLER İÇİNDE KALDI

D-100 Karayolu’nda meydana gelen kaza, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir aracın bariyerlere çarparak yoldan çıkması sonucu yaşandı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Selimpaşa Mevkii yönünde gerçekleşti. 34 BCE 948 plakalı Hyundai marka aracın sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Araç bir anda alev aldı.

ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Yangın sırasında aracın içinde kalan sürücü, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardımıyla alevler içinden çıkarıldı. Olay yerine yapılan ihbar sonrası itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Araç, hem kaza hem de yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Araçtan çıkarılan sürücünün sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra sürücüyü tedavi amacıyla hastaneye kaldırdı. Yanan ve ağır hasar gören araç, kaza alanından çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor.