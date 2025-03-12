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Kontrolden Çıkan Araç Dik Durdu

KAZA ANINDAKİ ŞAŞIRTICI GÖRÜNTÜLER

Afyonkarahisar’da yaşanan ilginç kaza, hafif ticari aracın kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Olay, Veysel Karani Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 03 AAJ 741 plakalı hafif ticari aracı kullanan sürücünün ismi henüz belirlenemedi. Araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, önce kaldırıma sürüklendi ve sonrasında demir bariyerlere çarparak dik bir konuma geldi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda ismi öğrenilemeyen sürücü yaralanarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Aracın dik bir şekilde durması, kaza yerindeki tanıkları şaşkına çevirdi. Olayın ardından, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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