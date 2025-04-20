Kontrolden Çıkan Araç Duvara Çarptı

KAZA ANI KONTROLDEN ÇIKTI

Bolu’da meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil kontrolünü kaybederek yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kaza anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Bolu-Mudurnu kara yolu Doğancık köyü yakınlarında gerçekleşti.

SÜRÜCÜ SIKIŞTI

Elde edilen bilgilere göre, şehir merkezine giden Sadık H. yönetimindeki 06 EU 1235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan beton duvara çarptı ve hurdaya döndü. Bu ciddi kaza sonucunda sürücü Sadık H., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, Sadık H.’yi sıkıştığı yerden kurtararak ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Kazanın ardından, trafik polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgedeki trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bu sırada kazanın anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.