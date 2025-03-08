Kontrolden Çıkan Araç Duvara Çarptı

GECE YARISI KAZA OLDU

Malatya’da gece yarısı meydana gelen bir kazada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, duvara çarparak durdu. Bu olay, İstasyon Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 DG 6070 plakalı Opel marka otomobil, seyrederken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin duvarına vurdu.

SALONDA PANİK YAŞANDI

Kaza sonrası, bölgeye hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çarpma sonucunda panikleyen sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişiye ambulansta müdahale yapıldı. Olayla ilgili olarak gerekli inceleme başlatıldı.