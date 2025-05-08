Kontrolden Çıkan Araç İstasyona Daldı

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç bir akaryakıt istasyonuna girdi. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, saat 15.00 civarında Malatya-Ankara karayolunun Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınlarında gerçekleşti.

ARAÇ HIZLA YOLDAN ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, Ankara yönünde seyir halindeki 34 TL 2858 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan bir aydınlatma direğine çarpıp yerinden söktükten sonra akaryakıt istasyonuna girdi. Araç, istasyondaki totem tabelaya çarparak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan iki kişi hemen hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.