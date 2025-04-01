Kontrolden Çıkan Araç Kafeye Daldı

MERSİN’DE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KAFEE DALDI

Mersin’de, sürücüsünün manevra yaptığı esnada kontrolden çıkan bir otomobil, bir iş yerine girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı ve kazada yaralanan kimse olmadı.

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çiftçiler Caddesi üzerinde ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün dönüş yapmakta olan başka bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir kafeye daldı. Kaza esnasında kafedeki masa ve sandalyeler hasar görse de, masada oturan müşteriler herhangi bir yaralanma yaşamadan kazayı atlattı. Opel marka araçta da küçük boyutlu hasar meydana geldi.

Öte yandan, yaralanan kimsenin olmadığı bu kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde bulunan Opel marka otomobilin önündeki araca çarpmamak için manevra yaptığı esnada, nasıl kontrolden çıkarak iş yerine girdiği anlar yer aldı.