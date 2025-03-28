Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı: 2 Yaralı

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Gaziantep’te kontrolden çıkarak savrulan bir otomobil ters döndü ve kazada 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza, akşam saatlerinde Oğuzeli havalimanı yolu üzerinde yaşandı. Otomobilin sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi. 27 KV 521 plakalı araç, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrulmaya başladı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Savrulan otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra ters döndü. Feci kaza sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yararlanan 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı açıklandı.