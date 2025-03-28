Haberler

Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı: 2 Yaralı

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Gaziantep’te kontrolden çıkarak savrulan bir otomobil ters döndü ve kazada 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza, akşam saatlerinde Oğuzeli havalimanı yolu üzerinde yaşandı. Otomobilin sürücüsünün kimliği henüz belirlenemedi. 27 KV 521 plakalı araç, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrulmaya başladı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Savrulan otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra ters döndü. Feci kaza sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yararlanan 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı açıklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Jose Mourinho, Çocuklarla Buluşup Sohbet Etti

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçı öncesi top toplayıcı çocuklarla fotoğraf çektirerek güzel bir jest yaptı; bu hareketi futbolseverlerden övgü aldı.
Haberler

Bakan Yumaklı: Tarımsal Hasılada Dünya İlk 10’da

Kırşehir'de düzenlenen 'Sokak İftarı Programı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da lider olduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.