Kontrolden Çıkan Araç Kazasında 1 Ölü

KAZA DETAYLARI

Afyonkarahisar’da meydana gelen kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay, Çay ilçesi Karabedir köyü yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, C.A. idaresindeki 09 BP 305 plakalı otomobil, sürücünün bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı ve şarampole girdi.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek sağlık ve jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Burada yapılan kontrolde N.A. isimli kadının yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan sürücü C.A. acilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza yerindeki detaylar araştırılıyor ve yetkililer gerek görülen tüm bilgileri topluyor.