Kontrolden Çıkan Araç Kuaförü Vurdu

KAZA ANIT CADDESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir otomobil, Hacı Mustafa Kavşağı’nda kontrolden çıkarak kuaför dükkanına girdi. Bu talihsiz olayda, otomobil ile iş yeri arasında sıkışan bir bisikletli yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, bisikletliye çarpmamak için direksiyonu çevirdiğinde araç kontrolünü kaybediyor.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası bisiklet sürücüsü, otomobil ile kuaför dükkanının arasında sıkışıyor ve yaralanıyor. Olayın duyulmasının ardından sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk ediliyor. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıyor. Kazayla ilgili şu an tahkikat başlatıldı.