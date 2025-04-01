Kontrolden Çıkan Araç Su Kanalına Devrildi

KAZA ANINDAKİ DURUM

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bir kazada, kontrolden çıkan bir otomobil su kanalına devrildi. Olay, saat 19.00 sularında Bursa-Ankara karayolunda, Kestel ilçesi Ümitalan mahallesi bölgesinde gerçekleşti. İnegöl’den Bursa yönünde seyir eden Habil B. (20) yönetimindeki 16 AEE 24 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkma sonucu yoldan savruldu ve yağmur suyu kanalına devrildi.

YARALILAR VE HASTANE GİDERİ

Kazada sürücü Habil B. ile araçta bulunan Mine K. (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine intikal eden ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazanın nedenleri hakkında jandarma ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.