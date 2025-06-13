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Kontrolden Çıkan Araç Sulama Kanalına Uçtu

OTOMOBİL SULAMA KANALINA UÇTU

Eskişehir’de bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri aşarak sulama kanalına düştü. Olay sırasında maddi hasar meydana geldi. Kaza, Eskişehir-Bursa kara yolunun İstanbul istikametinde gerçekleşti.

KAZA ANINDA YARALI YOK

Alınan bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken kontrolden çıktı ve bariyerleri geçerek sulama kanalına girdi. Olayda yaralanan kimse yokken, araçta maddi hasar oluştu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar yapılarak olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Polis ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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