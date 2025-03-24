Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 2 Yaralı

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil kontrolünü kaybedip takla attı. Kazada, 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, olay Turkuaz Caddesi’nde yaşandı. Sürücü Gökmen K. (25), direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil kaldırıma çarptı ve takla atarak yol kenarındaki boş bir arsaya uçtu.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kaza sırasında sürücü Gökmen K. ağır yaralandı. Hafif yaralanan Alper T. (26) ise kendi çabasıyla araçtan çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan Gökmen K., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alper T.’ye ise ambulansta ayakta müdahale gerçekleştirildi.

BENZİN SIZINTISI UYARISI

Kazanın ardından itfaiye ekipleri, araçta benzin sızıntısı tespit ederek çevrede bulunan vatandaşlara sigara içmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Olay sonrası bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.