Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı

KAZA ANSIZIN GERÇEKLEŞTİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Tofaş marka otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü, durumunu kontrol etmek üzere olay yerinden kendi çabalarıyla ayrıldı.

AUTO HAREKETİ VE TAKLA

Kaza, Efeler ilçesi Ata Mahallesi Afrodisias Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, B.K. yönetimindeki 09 ES 749 plakalı Fiat-Tofaş otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle aracın karşı şeride geçerek takla atması kaçınılmaz oldu.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, B.K.’nin sağlık durumunu kontrol ederken, ters dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.